Manodopera, immodificabile il costo indicato con l’offerta (anche se per errore)

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare il costo della manodopera originariamente indicato nell’offerta, ancorchè il concorrente abbia evidenziato che si sia trattato di un mero errore materiale. Di conseguenza, in sede di verifica di anomalia la stessa va operata con riferimento al costo della manodopera indicato in sede di offerta e non a quello successivamente rettificato in sede di giustificazioni. Ciò in quanto la particolare tipologia di soccorso istruttorio che si ...

