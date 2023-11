Manovra, da Anci la prima guida al «doppio» fondo di solidarietà di Anna Guiducci

Decorre dal 2025 il taglio al Fondo di Solidarietà Comunale in relazione alle risorse aggiuntive vincolate attribuite per i servizi sociali, l’asilo nido e il trasporto studenti con disabilità. Con la prima nota sulle novità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2024, Anci illustra le norme finalizzate alla rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale e alla istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Le nuove norme recepiscono le prescrizioni della sentenza della Corte...