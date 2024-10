Manovra: ecco i numeri: ai dipendenti pubblici aumenti del 5,5%, 600 milioni gli accantonamenti da enti locali e Regioni

Nella sintesi offerta ieri mattina in conferenza stampa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti la manovra farà contenti «pescatori e operai», assunti ad archetipo di chi si sveglia presto la mattina per mettere insieme un reddito modesto. Meno felici saranno i destinatari dei «sacrifici» individuati in «banche, assicurazioni e strutture dei ministeri».

Le misure messe in fila dal documento programmatico di bilancio (Dpb) inviato a Bruxelles, calcolabili intorno ai 28,4 miliardi complessivi...