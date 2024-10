Il Mef: alla Sanità 2,3 miliardi in più nel 2025 - Schillaci: cifre da definire. Pd-M5s: una truffa

La Sanità evita i tagli e conquista più risorse, ma rischia di rinviare al 2026 le misure più importanti. Come ha chiarito in una nota lo stesso ministero dell’Economia - dopo una mattinata in cui si sono rincorse più cifre - il Servizio sanitario avrà a disposizione 2,3 miliardi in più nel 2025 rispetto all’anno precedente. Una dote più bassa di quella che sperava di ottenere il ministro della Salute Orazio Schillaci che già per il prossimo anno contava di avere 3,7 miliardi per far partire subito...

