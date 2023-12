Manovra, pensioni, più tutele in sanità - Tagli alleggeriti ai Comuni

Sono quattro gli emendamenti alla manovra a cui sta lavorando il Governo. Oltre all’atteso correttivo sulle pensioni di medici, dipendenti degli enti locali e maestri, le novità dovrebbero alleggerire parzialmente la spending a carico degli enti locali, rivedere il quadro dei costi del Ponte sullo Stretto e rinforzare le misure per il comparto sicurezza e difesa per completare il finanziamento dell’accordo sugli aumenti di stipendio. I testi però sono ancora in via di definizione, così come il quadro...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi