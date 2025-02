Marche, approvato nuovo piano strade: 109 milioni di euro per 112 interventi

La “Cabina sisma” ha dato l’ok al nuovo Piano strade che nelle Marche finanzia 112 interventi per 109 milioni di euro, di cui 95 milioni finanziati dalla Struttura commissariale. I fondi completano i finanziamenti del Programma per il ripristino e la messa in sicurezza delle viabilità danneggiate dal terremoto del 2016 del Mit attuato da Anas. La novità è importante soprattutto per la cosiddetta “Priorità 4 dell’Anas”, dedicata alle strade comunali e provinciali danneggiate dal sisma, i cui fondi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi