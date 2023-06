Mattarella: «Fare rete tra Stato e Autonomia sul Pnrr» di Lina Palmerini

Messaggio ai prefetti: mediazione sociale preziosa per affrontare questione lavoro. «Assistiamo con attenzione ai tentativi di pace ma non ai danni di chi è stato aggredito. Al ricevimento del Quirinale la premier









Giorno di ricorrenze, 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione «che garantisce la libertà, diritti e doveri della nostra comunità» e 77 dalla scelta della Repubblica fatta «dal popolo italiano all’insegna del rinnovamento della democrazia». Così Mattarella vuole celebrare i due anniversari, ricordano le basi della nostra convivenza. E, in questo giorno, come sempre c’è il consueto messaggio ai prefetti in cui proietta la nostra storia verso le sfide attuali e decisive. In primo luogo, il...