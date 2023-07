Medie opere del Pnrr, il Viminale «ufficializza» il 10% aggiuntivo all'anticipo 2021 di Daniela Casciola

A 1502 enti che hanno già ottenuto l'acconto del 20% e avviato le procedure di affidamento nei termini di legge









Con la circolare n. 90/2023, Il Viminale rende ufficiale l'erogazione in aggiunta alla prima quota pari al 20% del contributo concesso, di un'anticipazione ulteriore del 10% del contributo assegnato ai soggetti attuatori beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 139 e (c.d. "Medie Opere") confluiti nel Pnrr - M2C4- Inv. 2.2, come anticipato in un comunicato della scorsa settimana (su Nt+ Enti locali & edilizia del 21 luglio).

In seguito alle diverse segnalazioni pervenute dagli enti ...