Mercato uffici, nel 2024 compravendite a +2,9%, ma i listini sono rimasti quasi fermi (+0,4%)

Nel 2024 l’intero settore immobiliare non residenziale «riprende la dinamica espansiva interrotta lo scorso anno riprendendo così la crescita che, con l’unica eccezione del 2020 per gli effetti della pandemia sulla vita sociale ed economica del paese, accompagna il comparto dal 2014». Si legge nel Rapporto Immobiliare 2025 sul settore non residenziale (uffici, negozi, siti produttivi e altro) pubblicato il 29 maggio dall’Agenzia delle Entrate e realizzato dall’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi