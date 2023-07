Messa in sicurezza, in arrivo l'elenco delle opere finanziate con l'anticipo dei fondi Pnrr 2024 e 2025 di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il ministero dell'Interno anticipa i contenuti del decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale









Sono 1981 le opere pubbliche finanziate con l'anticipo dei fondi Pnrr 2024-2025 per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Con un comunicato appena pubblicato sul sito, il ministero dell'Interno anticipa i contenuti del decreto 19 maggio 2023 (registrato alla Corte dei conti il 19 giugno), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con cui sono stati determinati, scorrendo la graduatoria delle opere ammissibili 2023, i Comuni a cui spetta il contributo.

L'articolo 30...