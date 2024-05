Metrò Milano, gara da 433 milioni per prolungare la linea 1

Parte la gara per il prolungamento della metropolitana 1 di Milano, fino al quartiere Baggio (passando per Olmi e Valsesia). Pubblicato ieri, il bando europeo vale oltre 433 milioni (a cui va aggiunta l’Iva). La stazione appaltante è Mm, le offerte saranno accettate fino al 16 luglio prossimo e l’inizio dei lavori è previsto per febbraio 2025. I fondi sono arrivati dal governo, come già pianificato nel 2022 dall’esecutivo di Mario Draghi. Sono previsti più precisamente 145 milioni per il prolungamento...

