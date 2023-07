Milano città vincente: a Sala consensi record fra i sindaci di Gianni Trovati

Il titolare di Palazzo Marino sale al 65%, seguito da Fioravanti (Ascoli) e Decaro (Bari) Ultimo Guarente a Potenza: pesa l'aumento Irpef









L’edizione 2023 del Governance Poll realizzato ogni 12 mesi da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore riserva poi buone notizie a Michele Guerra a Parma, Sergio Giordani a Padova e Dario Nardella a Firenze, ma anche al veneziano Luigi Brugnaro, che perde il primato ma solo perché la concorrenza in vetta si è infittita: il suo 63% di gradimento, rappresentato dalla quota di cittadini che danno una risposta positiva all’ipotesi di tornare a votarlo in caso di elezioni amministrative, registra solo un’oscillazione...