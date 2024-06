Milano Cortina 2026, a Martinelli-Benoni il villaggio olimpico di Predazzo da 18 milioni

È stato aggiudicato il quarto dei cinque lotti riguardanti il Villaggio olimpico e paralimpico alla Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo, in Trentino. Il complesso di edifici ospiterà gli atleti partecipanti alle competizioni di Tesero e Predazzo durante i Giochi invernali 2026. I lavori si riferiscono alla costruzione del Nuovo Padiglione Olimpico, per un importo a base d’asta di 17.982.928,47 euro, e sono stati assegnati attraverso la procedura curata dall’Agenzia provinciale per ...

