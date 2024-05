Milano, Edilcostruzioni si aggiudica la scuola del Pii Citylife per 14 milioni

Nuovo cantiere di edilizia scolastica a Milano. Edilcostruzioni ha vinto il bando di Citylife Spa per i lavori di restauro e risanamento conservativo del plesso scolastico Rinnovata Pizzigoni in via Castellino da Castello, 10. Al bando da 16,483 milioni hanno partecipato tre concorrenti: Edil Co che ha totalizzato 25,65 punti, Arcas che ha raggiunto 70,24 punti ed Edilcostruzioni prima in graduatoria con 79,98 punti e un’offerta economica di 14,091 milioni (ribasso del 12,1%), al netto degli oneri...

