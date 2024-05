Milano, nuova gara per l’espansione del Politecnico alla Bovisa con importo alzato a 594 milioni

Secondo tentativo a Milano per l’espansione del Politecnico nell’area denominata Goccia alla Bovisa. Dopo la prima pubblicazione dello scorso anno andata deserta, al via una nuova gara (con valori più alti di circa 65 milioni) dall’importo di 151.808.000 euro (ma con le opzioni si arriva a 594.358.000 euro) per l’ampliamento del campus con un contratto che contemplerà le seguenti prestazioni: progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 3.009.000 euro, lavori di costruzione 141.475.000...

