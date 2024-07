Milano-Palermo, patto sull’economia digitale

In una fase politica in cui destra e sinistra litigano sull’autonomia differenziata, Milano e Palermo e rispettivi sindaci (Beppe Sala e Roberto Lagalla), cercano in modo bipartisan connessioni nord-sud a livello di impresa, education, economia digitale, capitale umano, investimenti e buone prassi amministrative in un orizzonte euro-mediterraneo. Da qui il titolo del forum: Milano-Palermo, Genio Mediterraneo. Ieri c’è stata la presentazione a Milano; il 4-5 novembre prossimi un primo workshop a Palermo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi