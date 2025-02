Milleproroghe: Imu e Tari, ripescate 474 delibere - Alla cassa entro il 28 febbraio

Come sempre nel Milleproroghe, e come sempre in extremis, arriva anche quest’anno il salvagente che ripesca le delibere Imu e Tari inefficaci perché pubblicate in ritardo sul portale Mef del federalismo fiscale.

Il meccanismo è sempre il solito: la legge imporrebbe, a pena di nullità, di pubblicare sul sito del dipartimento Finanze le delibere entro il 30 ottobre, ma ogni volta un gruppo nutrito di enti sfora il termine. Il ritardo accende l’agitazione dei Comuni interessati, che con la nullità della...