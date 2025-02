Milleproroghe, tutte le novità definitive per gli enti locali

A seguito dell’approvazione in Aula del Senato del decreto Milleproroghe, è possibile analizzare in dettaglio tutti i cambiamenti rilevanti per gli enti locali, su cui l’Anci ha diffuso una nota sintetica, aggiornata al testo votato in prima lettura il 13 febbraio 2025.

In ambito contabile troviamo la proroga al 30 novembre 2025 del termine per le ...