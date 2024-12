Ministri, dietrofront sulle buste paga - Crosetto chiede lo stop

In mattinata era stato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, ad annunciare che avrebbe rinunciato a quello che lui ha chiamato «bonus». Ma la stilettata più forte all’emendamento dei relatori alla manovra che equipara la busta paga dei componenti di Governo privi di seggio alla Camera o al Senato a quello dei loro colleghi parlamentari è arrivata in serata da Guido Crosetto, titolare della Difesa. «È assurdo lasciare anche solo un secondo in più di spazio alle polemiche - ha scritto su X -. ...

