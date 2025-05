Mit: zero tagli sulla manutenzione delle strade - Province: subito il tavolo

«In questi giorni è circolata una narrazione profondamente sbagliata, secondo cui i fondi per la manutenzione delle strade provinciali sarebbero stati tagliati per finanziare il Ponte sullo Stretto di Messina. È doveroso fare chiarezza: nessuna risorsa è stata sottratta alla viabilità secondaria per finanziare il Ponte».

Lo ha precisato il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi al question time di ieri in Commissione Ambiente della Camera. Rixi ha aggiunto che il Mit « ha introdotto un nuovo...