Modena, project financing dell'Università da 73,3 milioni per i nuovi istituti biomedici di Alessandro Lerbini

Il ministero della Difesa assegna i lavori di potenziamento della rete di distribuzione elettrica MT dell'aeroporto militare di Gioia del Colle per 34,8 milioni









L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia sceglie il project financing per realizzare un nuovo edificio. Vale 73.310.660 euro la gara per la stipula di un contratto di partenariato pubblico privato mediante locazione finanziaria per la progettazione esecutiva - comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - la demolizione dell'edificio esistente, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo edificio denominato «Nuovi Istituti Biomedici» ...