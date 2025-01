Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, tutti i passi operativi per la gestione contabile Bisogna registrare con imputazione all’esercizio di esigibilità l’accertamento di entrata sul titolo VI (Accensione di prestiti) per l’importo del mutuo nonché l’impegno di spesa sul titolo III (Spese per incremento di attività finanziarie) per la costituzione del deposito bancario di medesimo ammontare