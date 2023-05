Nella delega fiscale spuntano i condoni autonomi nei Comuni di Marco Mobili e Gianni Trovati

Nella bozza di emendamento concordato fra governo ed enti territoriali è prevista la possibilità per i sindaci di introdurre rottamazioni locali, saldi e stralci e definizioni agevolate









Nella riforma fiscale entreranno anche i condoni dei sindaci. In pratica, con le nuove regole, ogni Comune potrà decidere in modo autonomo di imboccare la classica scorciatoia sulla via tortuosa degli incassi delle proprie entrate e «prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali». Il principio è nobilitato dal richiamo esplicito alla «autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione...