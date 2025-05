Nella Pa 406mila ingressi in 15 mesi -Nuove misure sulla semplificazione

Eppur si muove, la Pubblica amministrazione italiana. E nemmeno poco, almeno a leggere i numeri oggettivi sul ricambio generazionale prodotto dalle assunzioni e quelli soggettivi delle indagini che provano a indovinare l’umore dei dipendenti pubblici. Entrambi sono al centro del rapporto annuale che come da tradizione ha aperto ieri i lavori del Forum Pa, in corso fino a domani a Roma con il consueto, ricco programma di confronti a tutto campo: e mostrano, insieme ai passi in avanti già fatti, i ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi