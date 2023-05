Nelle casse dei Comuni le quote dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco 2023 di D.Ca.

Stop nei confronti degli enti in ritardo con gli adempimenti Bdap e Sose









Le risorse assegnate a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aerei per i Comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 maggio 2023. Lo ha reso noto la Direzione centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno che ha diffuso la ripartizione delle quote.

Il pagamento è stato momentaneamente sospeso, in applicazione dell'articolo 161, comma ...