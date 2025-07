Nelle casse dei Comuni i rimborsi degli oneri delle commissioni straordinarie negli enti sciolti per mafia

Nelle casse dei Comuni i rimborsi degli oneri sostenuti per le commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose (articolo 144 del Tuel), per i saldi per l’anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2025.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha previsto all’articolo 1, comma 704, che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della richiesta...