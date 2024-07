Niente autorizzazione per le opere edilizie stagionali (a certe condizioni)

Le opere edili stagionali devono essere prive di muratura per garantire una rimozione e reinstallazione; e se rispettano i requisiti generali non hanno bisogno di autorizzazione. Inoltre, in materia edilizia, il carattere stagionale «non significa assoluta precarietà dell’opera», bensì «utilizzo annualmente ricorrente della struttura» che deve avvenire dietro comunicazione dell’avvio di attività. Con queste motivazioni il Tar della Campania, con la sentenza numero 4036/2024 ha accolto il ricorso ...

