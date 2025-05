Niente compensazione prezzi a lavori conclusi, tutti i dubbi sulla sentenza del Tar

Il meccanismo compensativo introdotto dal legislatore per far fronte all’eccezionale incremento del costo dei materiali in conseguenza dell’emergenza pandemica e del conflitto russo–ucraino non è applicabile ai lavori già conclusi e collaudati. Ciò neanche al limitato fine del riconoscimento dell’importo incrementale derivante dalla revisione delle tabelle ministeriali per il calcolo dell’adeguamento del corrispettivo.

Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia, Sez. II, 13 maggio 2025, n. 413...