Niente incarico nell’ente in controllo pubblico se non è decorso il periodo di raffreddamento di Pietro Alessio Palumbo

L’istituto dell’inconferibilità è finalizzato a tutelare non solo l’esercizio imparziale di un determinato tipo di funzione ma anche la mera percezione come tale da parte dei cittadini; a nulla rilevando che l’attività sia esercitata individualmente o nell’ambito di un organo collegiale.

Su queste basi il Tar Lazio (sentenza n. 13621/2023) ha chiarito che a prescindere dalla denominazione dell’incarico presso l’ente di destinazione sono inconferibili perché violativi del «periodo di raffreddamento» tutti quegli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico che importino in concreto ed alla luce della effettiva organizzazione dello specifico ente privato in controllo pubblico, l’assunzione di funzioni amministrativo-gestionali che per definizione, nel sistema delle amministrazioni pubbliche, sono da tenersi distinte dalla funzione di indirizzo politico e devono essere esercitate in maniera obiettiva ed imparziale.

Nella vicenda all’esito di una puntuale istruttoria da parte dell’ANAC era stato appurato che il CdA, nonostante la presenza di un Direttore Generale appariva dotato di rilevanti competenze gestionali. Dunque anche il relativo incarico di Presidente era da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico in considerazione del potere di firma. Il ricorrente insisteva per l’accoglimento del gravame, evidenziando, tra l’altro, che la decisione impugnata aveva omesso di considerare e motivare adeguatamene circa le peculiarità del sistema di amministrazione e controllo della società di capitali coinvolta; finendo per assumere quale proprio fondamento argomentativo la tesi erronea secondo cui la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società di capitali non possa che implicare la prerogativa gestoria, richiesta dalla legge per configurare la fattispecie normativa di inconferibilità.

Il giudice amministrativo capitolino ha evidenziato che la disciplina dell’istituto dell’inconferibilità è volta a tutelare l’imparzialità reale e percepita dell’azione amministrativa. Ciò con l’introduzione di limiti all’accesso ad alcuni incarichi pubblici di tipo gestionale o amministrativo connotati da necessaria neutralità, a soggetti che si trovino in situazioni tali da ingenerare (ragionevoli) dubbi sulla loro personale terzietà; ovvero impedendo l’esercizio della funzione amministrativa a soggetti che siano schierati politicamente. Così promuovendo e garantendo anche il principio meritocratico nella selezione dei vertici amministrativi e quindi il buon andamento della Pa; ostacolando la possibilità che le nomine a detti incarichi siano determinate dalle esigenze dei partiti di ricollocazione del proprio personale politico e non invece dalla volontà di nominare soggetti in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento degli incarichi. Nella vicenda spiccavano in particolare, il potere del CdA, con derivante potere di firma del Presidente, di deliberare eventuali assunzioni di nuovo personale.