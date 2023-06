Niente indennità di funzione nel periodo di sospensione dalla carica elettiva di Manuela Sodini

Non può essere corrisposta all'amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale









L'indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva. É la massima del parere reso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

Il parere origina dalla richiesta presentata in ordine alla possibilità di corrispondere al sindaco, successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena, dell'indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione.

La questione...