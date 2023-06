Niente passaporto al genitore di figli minori se il rilascio è stato inibito dall'autorità giudiziaria di Amedeo Di Filippo

Modifiche introdotte dal Dl 69/2023 che attua diversi obblighi derivanti da atti dell'Unione europea









Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno scrive ai prefetti in ordine alle modifiche delle norme per il rilascio di passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio a favore di genitori di figli minori, introdotte dal Dl 69/2023, che attua diversi obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

I passaporti

L'articolo 20 del Dl 69/2023 modifica la legge 1185/1967 in ...