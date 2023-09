Niente retribuzione delle mansioni dirigenziali se in pianta organica manca il profilo di Pietro Alessio Palumbo

Link utili Cassazione civile, ordinanza n. 22579/2023 Sezione Lavoro

Non rileva la mera qualificazione formale della funzione attribuita a titolo di reggenza









In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del trattamento economico, presuppone in ogni caso l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio. E non rileva neppure la mera qualificazione formale della funzione attribuita a titolo di reggenza.

Secondo la Corte di cassazione (ordinanza n. 22579/2023), un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale esclusivamente...