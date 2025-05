Offerte anomale, legittimo il bando che fa riferimento alle linee guida Itaca

La lex specialis può prevedere un coefficiente Otsa di cui alle Linee guida Itaca non perfettamente compatibile con un accordo quadro, al fine dare avvio alla procedura di anomalia dell’offerta, in quanto si tratta di un parametro in parte correlato a oneri effettivamente determinabili (gli oneri c.d. “gestionali”) e in parte a oneri operativi, che seppure non ancora specificabili in concreto, possono essere comunque computati in via percentuale e “di massima”. A tal fine, l’Amministrazione non può...

