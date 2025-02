No dell’Anac al sindaco-presidente di un’agenzia partecipata dal proprio Comune

Il sindaco di uno dei Comuni partecipanti alla compagine sociale di un agenzia partecipata dagli enti locali non può esserne nominato presidente se questa agisce come di diritto privato in controllo pubblico.

Lo precisa la delibera Anac n. 34 del 5 febbraio 2025, con la quale il Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione ha accertato l’inconferibilità (ai sensi dell’art. 7, c. 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013) dell’incarico di presidente del consiglio d’amministrazione (Cda) dell’Agenzia per...