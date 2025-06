No al riconoscimento degli interessi di mora come debito fuori bilancio

Non è possibile riconoscere come debito fuori bilancio gli interessi moratori a titolo di risarcimento per ritardato pagamento, difettando i requisiti previsti dall’articolo 194 del Dlgs 267/2000 legati all’utilità e arricchimento per l’ente.

È quanto ha stabilito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Calabria con il parere n. 76/2025, rispondendo ad una articolata richiesta di parere avanzata da un comune in relazione ad alcune posizioni relative a utenze oggetto di cessione...