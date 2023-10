No al rinnovo di contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di 36 mesi di Gianluca Bertagna

Cassazione civile, ordinanza n. 26567/2023 Sezione Lavoro

Non è possibile rinnovare o prolungare i contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di trentasei mesi anche quando questo avvenga a seguito di una nuova procedura di selezione.

Sono queste le sintetiche, ma chiare, conclusioni della Corte di cassazione, sezione Lavoro, contenute nell’ordinanza n. 26567/2023.

Come noto, l’articolo 36 del Dlgs 165/2001 nelle diverse versioni che si sono succedute negli anni ha sempre stigmatizzato la necessità che l’utilizzo delle forme di lavoro flessibile – tra cui i contratti a termine – sia possibile esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

Per le assunzioni a tempo determinato, nello specifico, tenendo anche conto delle disposizioni contrattuali, si fa riferimento ad un periodo massimo di trentasei mesi.

Ma se un soggetto si colloca vincitore in una nuova graduatoria, può essere assunto dalla stessa amministrazione con cui ha già concluso assunzioni a termine per tre anni? Può bastare questa situazione per superare il chiaro periodo massimo stabilito dalle norme?

A ben vedere il Dipartimento della Funzione Pubblica, fin dal parere UPPA 49/08 propende per il superamento dei 36 mesi proprio in caso di nuovo concorso. Si legge infatti nel documento: «per il contratto a tempo determinato la durata non può essere superiore ai 3 anni comprensivi di proroga. Sono fatte salve le assunzioni riferite a procedure concorsuali diverse. La valenza della partecipazione ad un nuovo concorso pubblico, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 51 e 97 della Costituzione, prevale rispetto al limite temporale del triennio che può essere superato solo in questa circostanza».

Non è però di questo avviso la Corte di Cassazione che nella sentenza in esame giunge a tutt’altre conclusioni.

I magistrati affermano infatti che il superamento del limite di 36 mesi di durata complessiva, è da considerarsi abusivo, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici, come già indicato dalla Corte di Cassazione 4 marzo 2021, n. 6089.

Viene anche precisato che il criterio di selezione non può interferire con il fatto che vi sia stata reiterazione oltre i limiti del lecito della contrattazione a tempo determinato e dunque non impedisce il radicarsi dei presupposti per il relativo risarcimento.

Una lettura che, se di fatto potrebbe avere una sua logica nel contesto privato, appare alquanto lontana dai principi costituzionali a tutela dell’accesso al lavoro pubblico.