Non sconta l’imposta di bollo il contratto di affidamento in giudizio all’avvocato da parte del Comune

Il contratto con cui un Comune affida a professionisti esterni l’incarico per la promozione di azioni giudiziarie e la propria difesa in giudizio non è soggetto a imposta di bollo; è il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate, al quesito posto da un Comune, conla risposta a interpello n. 40/2025.

Il quesito

Il Comune ha evidenziato che generalmente sottoscrive con il professionista incaricato un disciplinare per il conferimento dell’incarico nel quale sono definiti in modo dettagliato...