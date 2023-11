Nuovi alloggi universitari, il Mur mette a disposizione 500 milioni di cofinanziamento di Amedeo Di Filippo

Spetta ora ai soggetti beneficiari dimostrare l’effettivo possesso dell’immobile oggetto di intervento e il perfezionamento degli obblighi giuridicamente vincolanti

Firmati due decreti con cui il Mur destina poco meno di 500 milioni di euro per la costruzione di 5.400 alloggi universitari e per l’efficientamento energetico di altri 2.400, che contribuiranno ad ampliare l’offerta di spazi negli studentati e migliorare l’accesso alla sistemazione per gli universitari.

Le norme

Risale all’articolo 1 della legge 338/2000 l’autorizzazione di spesa per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l’abbattimento delle barriere...