Nuovo codice, tetto del 30% al prezzo solo per gli appalti ad alta intensità di manodopera di Roberto Mangani

Primo di due focus dedicato ad approfondire la disciplina dei criteri di aggiudicazione del Dlgs 36/2023









La disciplina dei criteri di aggiudicazione, contenuta agli articoli da 107 a 110 del Dlgs 36/2023 – che sarà esaminata in questo e in un successivo articolo - riprende nella sua impostazione di base le previsioni del Dlgs 50/2016, ma presenta alcune novità circoscritte ma significative. In termini generali si conferma l'opzione tra i due criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una netta preferenza per quest'ultimo, che continua a essere quello di applicazione...