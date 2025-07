Nuovo cronoprogramma per San Siro: il 15 settembre il progetto in Consiglio comunale

Eccolo il dossier più scottante: la vendita di San Siro e delle aree circostanti, che senza inchiesta si sarebbe chiusa in questi giorni secondo un cronoprogramma serrato, con il voto in consiglio comunale il 31 luglio e la cessione di terreni e stadio alle società sportive di Inter e Milan. E invece le pressioni mediatiche e politiche hanno spinto in avanti l’appuntamento in consiglio (che peraltro non sarebbe necessario stando alla Legge Stadi ma che evidentemente Palazzo Marino non vuole eludere...

