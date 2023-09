Occultamento doloso del danno da reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità decorre dalla data del rinvio a giudizio di Claudio Carbone

Non rileva il momento in cui le condotte causative del danno sono state poste in essere









Le energie lavorative del dipendente pubblico distratte dai suoi compiti istituzionali per essere destinate al compimento di condotte illecite provocano la disutilità della retribuzione percepita e il conseguente danno erariale. Nel caso in cui il danno derivi dal compimento di condotte penalmente rilevanti, in quanto integranti reati, quali, la corruzione e la truffa, dove l'occultamento delle condotte dolose è un elemento costitutivo necessario, la prescrizione non può che decorrere dalla data ...