Occupazione abusiva e inerzia della Pa, danno erariale anche senza prescrizione del credito

Nel caso di occupazione abusiva, il gestore che non si attivi per intimare lo sfratto e ottenere il rilascio degli immobili risponde di danno erariale anche se non risulta ancora prescritto il diritto di credito nei confronti dei terzi occupanti.

E questo perché nella fattispecie in questione il danno non consiste propriamente nella mancata entrata per l’ente, ma nel mancato godimento dei beni occupati dovuto al mancato esperimento delle azioni di rilascio.

Il fatto

Sulla base di questo principio...