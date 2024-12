Offerte anomale, va indicata nel bando la tecnica di arrotondamento per il calcolo della soglia

La tecnica di arrotondamento per il calcolo dell’anomalia dell’offerta dev’essere prevista nella lex specialis. Non è ammissibile, perciò, l’applicazione per analogia dell’uso del medesimo troncamento previsto per la diversa fase della formulazione dei ribassi, in quanto il giudizio di anomalia ha la finalità di eliminare le offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili. L’utilizzo di tecniche di arrotondamento...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi