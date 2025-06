Olimpiadi invernali, a Cortina bando da 26,5 milioni per una nuova funivia

Nuova opera in gara in vista delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Simico (Società infrastrutture Milano Cortina) ha pubblicato l’appalto integrato ha per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto a fune necessario per la gestione dei flussi di spettatori e atleti durante le gare dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il valore stimato riportato in Gazzetta europea, al netto dell’Iva, è di 26.587.930 euro.

Il tempo utile...