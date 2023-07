Opere idriche, Acea riceve dalla Bei altri 435 milioni per investimenti sulla rete di M.Fr.

In sette anni la Banca europea degli investimenti ha erogato in Italia 2,9 miliardi per interventi nel settore idrico, di cui un miliardo alla sola Acea









Il 6 luglio a Roma il direttore per le operazioni Bei Jean-Christophe Laloux e Sabrina Di Bartolomeo, Chief Financial Officer di Acea hanno siglato la transazione che prevede l'erogazione di una prima tranche da 235 milioni di euro su 435 milioni complessivi approvati dal Cda della Bei a beneficio della società capitolina.



I soldi, come si legge in una nota, serviranno per cofinanziare il piano di investimenti per il periodo 2023-2026 di Acea Ato 2, gestore del servizio idrico di Roma e dell'area...