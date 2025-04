Sicurezza, Ance: incentivi alle imprese che investono sulla sicurezza

«La prevenzione degli infortuni sul lavoro non può basarsi solo su sanzioni, ma richiede strategie efficaci». Lo ha detto la presidente dell’Associazione nazionale costruttori (Ance), Federica Brancaccio, nel corso di un’audizione in Senato di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e la sicurezza. Brancaccio ha sottolineato che «l’Ance ha sempre considerato la qualificazione delle imprese un presupposto imprescindibile per garantire...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi