Organismi Indipendenti di Valutazione, le nuove regole ampliano il numero di incarichi di Manuela Sodini

Nuove regole per l’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Sono entrate in vigore le misure previste dal Dm 7 agosto 2023 che, modificando il Dm 6 agosto 2020, innova parzialmente la disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli Oiv. Saranno invece efficaci dal 1° dicembre 2023 le modifiche previste dal Dm 7 agosto 2023 che variano i requisiti per l’assegnazione della fascia professionale in relazione alle esperienze dirigenziali (articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm 7 agosto 2023).

Le modifiche alla disciplina si sono rese necessarie al fine di rimuovere taluni degli ostacoli riscontrati nel corso dell’applicazione del Dm 6 agosto 2020, con particolare riferimento: alle procedure di rinnovo ai fini della permanenza nell’elenco, specialmente per ciò che concerne le tempistiche di trasmissione delle domande, alle procedure di cancellazione nel caso di sopravvenuto difetto dei requisiti o per inerzia e ai limiti imposti al numero degli incarichi che possono essere conferiti al singolo iscritto. Proprio su tale ultimo aspetto, di particolare interesse è sicuramente l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi Oiv che dai precedenti quattro passa a un massimo di dodici per i professionisti, ridotti a quattro se due di questi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti, e per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche è possibile appartenere a più Oiv fino a un massimo di tre, precedentemente era possibile appartenere al massimo a due Organismi.

Sono stati oggetto di revisione i requisiti di competenza per l’iscrizione nell’elenco Oiv precisando che l’esperienza professionale o dirigenziale di almeno cinque anni necessaria per presentare l’istanza sia stata maturata nei dieci anni precedenti alla data della domanda di iscrizione.

E’ stata inserita la possibilità di procedere con il rinnovo dell’iscrizione già a partire da sei mesi prima della scadenza, anziché nei trenta giorni precedenti la scadenza del triennio come era previsto dal Dm 6 agosto 2020.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, è stato previsto che l’iscrizione sia sospesa per tre mesi e qualora entro tale termine l’iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l’immediata cancellazione dall’elenco nazionale; durante il periodo di sospensione sarà possibile inviare la domanda di rinnovo, ma non partecipare a bandi di selezione.

Per quanto concerne le tre fasce professionali, dove il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell’elenco nazionale tenendo conto dei requisiti di competenza ed esperienza, per la dirigenza l’esperienza dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche per accedere alla seconda fascia passa da almeno cinque anni ad almeno otto anni e per accedere alla terza fascia si passa da almeno otto anni ad almeno dodici anni. Queste ultime disposizioni concernenti l’esperienza dirigenziale per l’assegnazione della fascia professionale due e tre saranno efficaci come stabilisce il decreto a decorrere dal 1° dicembre 2023.