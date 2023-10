Pa, anticipi a dicembre da 660 a 2mila euro ma solo agli statali di Gianni Trovati

Entro fine anno aumento una tantum, facoltativo in regioni ed enti locali









Sarà un Natale ricco per i dipendenti statali, in una platea che va dai ministeriali agli insegnanti, dagli impiegati degli enti pubblici nazionali fino al comparto sicurezza e difesa. Ma che esclude gli enti territoriali e la sanità, cioè le amministrazioni che coprono i rinnovi contrattuali con i propri fondi di bilancio. I loro dipendenti potranno ricevere lo stesso trattamento solo nel caso, verosimilmente sporadico, in cui gli enti avranno le disponibilità finanziarie per garantirlo.

La novità è scritta all’articolo 3 del decreto «anticipi» approvato ieri dal consiglio dei ministri insieme alla legge di bilancio, al programma di finanza pubblica inviato a Bruxelles e ai due decreti legislativi che iniziano ad attuare la riforma fiscale. Compito del decreto è appunto quello di «anticipare» a quest’anno una quota di spesa prevista per il prossimo, con l’obiettivo di liberare margini per la manovra. Fra le spese spostate ci sono anche due miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici del 2022/2024: questo fondo servirà a portare nelle buste paga una nuova una tantum sotto forma di anticipo del rinnovo contrattuale.

La somma prende a riferimento l’indennità di vacanza contrattuale, quella che viene attribuita quando il contratto è scaduto. «Il relativo importo annuale», spiega il provvedimento, va «moltiplicato per un coefficiente pari a 6,7». Tradurre in euro questo meccanismo non è complicato. Nei ministeri, per esempio, l’indennità di vacanza contrattuale va dai 7,6 euro al mese dello scalino gerarchico più basso (prima area, fascia 1) ai 22,27 euro di capi dipartimento e segretari generali. In termini annuali si oscilla quindi da 98,8 a 289,51 euro. Moltiplicando questi importi per 6,7, si arriva a 661,96 euro lordi per la categoria più bassa, e a 1.939,7 per quella più alta, attestandosi 845,74 per un dipendente medio (terza area, fascia 1).

Le cifre in gioco, che in ogni caso non incideranno sul parametro per gli sconti sul cuneo contributivo, sono insomma piuttosto importanti. Ma non sono un regalo, ovviamente, perché rappresentano un anticipo che andrà poi scontato dagli aumenti a regime che saranno portati con i rinnovi. Gli enti fuori dal comparto statale che si vedono finanziare i contratti dalle leggi di bilancio potranno «erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato lo stesso incremento», ma per farlo dovranno avere i soldi in cassa e riuscire comunque a chiudere il bilancio in pareggio: ipotesi in generale piuttosto acrobatica a poche settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Il meccanismo messo in moto dal decreto è solo il primo passo di un rifinanziamento dei rinnovi contrattuali che con la legge di bilancio arriverà a 7,5 miliardi, compresi i 2,5 che transiterà dal fondo sanitario per finanziare le intese relative a medici e infermieri.

La dotazione finanziaria non permette naturalmente un recupero integrale dell’inflazione 2022/24, ma supera di slancio anche le più rosee previsioni della vigilia. «Si tratta di un risultato davvero importante per valorizzare i lavoratori che con professionalità e passione garantiscono servizi essenziali per lo Stato», esulta il ministro per la Pa Paolo Zangrillo uscito vincitore da un negoziato reso complesso dai margini stretti offerti in questa fase dai saldi di finanza pubblica.

Decisiva è stata la priorità riconosciuta ai rinnovi contrattuali dalla premier Meloni e dal ministro dell’Economia Giorgetti, e rilanciata ieri nella conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri dalla stessa presidente del Consiglio. La corsia preferenziale, ha spiegato Meloni, dovrà aprirsi in particolare per il comparto sicurezza, «perché un poliziotto prende uno straordinario di poco più di 6 euro l’ora, meno di quanto prenda un collaboratore domestico, e bisogna intervenire». Altra categoria indicata come prioritaria dal Governo è quella della sanità, anche per recuperare un ritardo che per esempio non è ancora riuscito a portare nelle buste paga dei medici gli effetti del rinnovo 2019/21 (l’intesa siglata all’Aran è all’esame di Corte dei conti e Ragioneria generale). La prossima tornata cancellerà quindi il tradizionale ruolo di apripista di ministeri e agenzie fiscali. Ma non toglierà a Regioni ed enti locali la classica posizione di coda.