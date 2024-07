Pa digitale, la mappatura Agid degli indicatori del Piano triennale associati alle gare strategiche attive

Qual è la gara strategica Consip più idonea a raggiungere i diversi obiettivi individuati dal Piano Triennale per l’informatica nella Pa? Per aiutare le pubbliche amministrazioni nella scelta, Agid ha realizzato una mappatura degli indicatori del Piano Triennale, associando a ognuno una gara strategica Consip, in modo da fornire un quadro completo per capire quali siano gli strumenti più indicati per realizzare concretamente gli obiettivi di transizione digitale di propria competenza.

