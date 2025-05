Pa, la sfida Accrual parte dal patrimonio

Online il test sulla formazione Accrual. Sul portale della formazione è disponibile il modulo per la verifica finale dell’apprendimento, necessario per l’attestato del corso base sul sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual per la PA.

Ancora assente ingiustificata la determina della Ragioneria Generale dello Stato (attesa entro il 31 marzo) sul raccordo tra i piani dei conti attuali e il nuovo piano multidimensionale introdotto dalla riforma 1.15 del Pnrr. Gli operatori, in particolare...